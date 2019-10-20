بالصورة : شاب سوداني “مُشرد” يُبكي رواد مواقع التواصل بعلمه وتفسيره للقرآن الكريم

أبكى شاب سوداني يبدو أنه مُشرد، رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعلمه وفصاحته وتفسيره لآيات من القرآن الكريم تتحدث عن قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم.

وظهر الشاب خلال مقطع فيديو متداول بملابس بسيطة جالساً على الأرض، وهو يتحدث مع شخص مفسراً لبعض الآيات منها ( وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ) وهو يشرح معنى كفار أي النكران والجحود بأنعم الله.

وأثار المقطع مشاعر وتعاطف كثيرين أدمعت عيونهم وجاءت تعليقاتهم تترى كما يلي : ( مجهول في الارض معروف في السماء)، ( الله الله الله بمثل هولاء تكون الرحمة جزيت خيراً) ، وأردف آخرون: ( الله الله الله كمعروف الكرخي، وبشر الحافي، رأيته فتذكرت هؤلاء رجال وأهل حال ومقال)، (.بالله شوف الجمال دا

ربما أنا غافل ولكن انت ماغافل أدب وتواضع غير متكلف لغة ومخارج حروف وثقة اللهم لك الكمال ياذو الجلال والإكرام أكرمنا بحسن الخاتمة)، فيما شبهه آخرين ب ( أويس القرني).

وأبدى عدد من رواد مواقع التواصل إهتماماً به، متسائلين عن مكانه وإقامته وأين يجدونه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)