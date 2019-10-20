والي شمال كردفان : يتفقد مشروع حملان للضأن الصحراوي

تفقد والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله برفقة مدير شرطة الولاية والمدير التنفيذي لمحلية جبرة الشيخ وعدد من المسؤولين تفقد شركة حملان لتربية وتسمين الضأن الصحراوي بمحلية جبرة حيث وقف الوالي على الأعمال الجارية لتكملة المشروع.

واستمع إلى تنوير من الدكتور السنوسي حسن السنوسي مدير المشروع عن مكونات مشروع حملان للإنتاج الحيواني، مشيراً إلى أن المشروع متكامل لتربية وتسمين العجول والضأن بجانب إنتاج العلف، مبيناً أن المشروع يهدف لتهجين سلالة الضأن السوداني بالبرازيلي وذلك لتوفر البيئة المناسبة للإنتاج وقربها من مناطق الاستهلاك، مشيراً إلى أن العمل في المشروع قطع شوطاً كبيراً.

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إلى ذلك، قال والي شمال كردفان بحسب سونا – إن المشروع من شأنه تحسين سلالة الضأن السوداني بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، مؤكداً على أهمية المشروع وإسهامه في دفع الاقتصاد الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)