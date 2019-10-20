عبد الرحيم محمد حسين يطالب بجلسات سرية لكشف معلومات تخص الأمن القومي

تحفظ عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق عن الإدلاء بمزيد من المعلومات لارتباطها بالأمن القومي، وطلب من المحكمة عقد جلسة سرية ومغلقة للإدلاء بمزيد من المعلومات والأسرار، عند مثوله شاهد دفاع أمام المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير المتهم بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي اليوم السبت.

و أوضح عبد الرحيم أنه من واقع عمله كوزير دفاع يعلم إن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية للمصلحة العليا للبلاد بسبب الحصار المفروض من أمريكا.

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وأمر القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي الشاهد بالإدلاء بأقواله، وإفاداته في ما يتعلق بموضوع الدعوى فقط، دون أن يتطرق لأي معلومات تمس الأمن القومي.

وكشف عبد الرحيم بحسب (اليوم التالي) عن علمه بموضوع الأموال موضوع الدعوى المرسلة من الأمير محمد بن سلمان لكنه لا يعلم أوجه صرفها.

وطالبت هيئة الاتهام باستبعاد شهادة الشاهد للولاء والمصلحة، نسبة للعلاقة الخاصة جداً التي تربطه بالمتهم، لتقلده عدة مناصب في النظام البائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)