السيادي يمجد صمود المرأة السودانية

حيا عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور نضال المرأة وصبرها وتحملها لظروف الحرب والنزوح في دارفور ومناطق النزاعات باعتبارها المتأثر الأول بكل أشكال العنف مشدداً على ضرورة إيجاد سبل وحلول ناجعة تسهم في إدماجها وحمايتها من العنف الجسدي واللفظي والنوعي.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح يوم السبت الجلسة الافتتاحية لورشة تدشين قاعدة بيانات العنف ضد المرأة ومبادرة إصلاح القانون بفندق كورنثيا بالخرطوم والتي تنظمها هيئة محامي دارفور ومركز معاً الثقافي.

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وأشار تاور في كلمته بحسب سونا – إلى ضرورة تعاون وتكاتف كل القطاعات الوطنية في مرحلة التغيير لمجابهة ثقافة العنف بإرساء قيم العدالة والمساواة باعتبارها واحدة من أهم أهداف الثورة التي مازالت مستمرة على كافة أشكال العنف ضد المرأة والطفل.

وشكر تاور خلال كلمته هيئة محامي دارفور ومركز معاً على هذا العمل الكبير بوضع قاعدة بيانات يتم من خلالها الرصد والتحليل لحيثيات وجذور المشكلة ومن ثم وضع خطط استباقية لمجابهتها.

ووعد تاور في ختام كلمته برفع التوصيات والعمل عليها بما يحقق العدالة والأمان والاستقرار للمرأة السودانية بشكل عام والمرأة في مناطق النزاعات بشكل خاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)