بالفيديو : لاعب يحرز هدفاً برأسه من منتصف الملعب

التاريخ: 19-أكتوبر-2019 فى : رياضة 21 مشاهدة أحرز ستيفان غالينسكي مدافع فريق بيسفورد يونايتد هدفاً نادراً للغاية في عالم كرة القدم. غالينسكي سجل الهدف برأسه من وسط ملعب فريقه، على بعد نحو 50 متراً من المرمى. Advertisements وبحسب سبوتنك فإن الهدف جاء خلال مباراة بيسفورد يونايتد ويونايتد أوف مانشستر في دوري الشمال الانجليزي الممتاز. النتيجة قبل الهدف كانت تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، وبفضل الهدف تقدم بيسفورد 2-1، قبل نجاح الفريق في تسجيل الهدف الثالث لتنتهي المباراة 3-1. الخرطوم (كوش نييوز)

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