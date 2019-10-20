قيادات شبابية تعلن عن تأسيس حزب سياسي مرجعيته (القومية السودانية)

أعلنت قيادات شبابية عن تأسيس حزب سياسي مرجعيته (القومية السودانية)، ودشن الحزب الذي أطلق عليه حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، اليوم (السبت) مؤتمره التمهيدي بالفندق الكبير وسط حضور متنوع من الشباب والقيادات الوسيطة.

وقال ناجي مصطفى البدوي أحد مؤسسي الحزب في كلمته إن الحزب سيكون مفتوحاً لكل السودانيين وأن مرجعتيه هي التنمية والعدالة والإصلاح. وكشف ناجي البدوي عن رؤية الحزب للمستقبل التي تبنى على مغادرة جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية. واعتبر البدوي انفصال الجنوب غير قانوني ويجب إعادته للسودان.

وتابع ناجي بحسب الصحة الآن – أن الثورات والانتفاضات المسلحة والانقلابات العسكرية في السودان طيلة الحقبة الحديثة هي خير دليل على التململ والقلق السياسي الكبير الذي أعجز النخب السودانية.

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واستطرد: الحزب سيتجاوز مرحلة استيراد المذاهب والمبادئ من خارج السودان وعهد الأحزاب الممتدة لأطروحات الشمال الإفريقي أو الغرب الأوروبي أو الشرق الروسي أو الجوار العربي.

وزاد قائلًا: بهذا نعلن عن حزب سوداني، مرجعيته هي القومية السودانية واستلهامه من الإبداع والتجديد.

وأوضح أن الحزب يسعى إلى أن يكون بديلًا عن كل الأحزاب السياسية، وبديلًا سلميًا عن كل الحركات المسلحة.

فيما قال محمد طاهر بيتاي، أحد قيادات الحزب من شرقي السودان: نحن شباب، ولابد أن يمنحوننا الفرصة لقيادة هذه المرحلة، وسنعمل على وحدة الصف ليجمع أهل السودان جميعًا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)