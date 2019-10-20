مطالبات بعودة الناقل الوطني والمفصولين

طالب كابتن طيران محمد عثمان الشريف بإقالة المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية ومدير السلامة الجوية بمطار الخرطوم مشدداً على عودة الناقل الوطني لسيرته الأولى.

وأشار لدى مخاطبته قضايا الطيران وأزمة الناقل الوطني بمنبر طيبة برس إلى ضرورة إعادة المفصولين الـ 1471 موظفاً للخدمة، ولفت إلى تكوين لجنة عاجلة من الطيران المدني وسودانير لكشف ما لحق بسودانير والطيران المدني من دمار.

وناشد الشريف الحكومة الانتقالية إصدار قرار بفصل تبعية سلطة الطيران المدني عن وزارة الدفاع فوراً .

Advertisements

من جانبه، أكد باشمهندس بهاء الدين على كفاءة مهندسي الطيران السودانيين مشيراً إلى أن الصيانة بالسودان تكلف ربع ما يمكن أن تكلفه خارحياً، وقال إن طائرة الإيرباص التي تتم صيانتها الآن بأوكرانيا تحتاج إلى أموال طائلة، معتبراً أمر صيانتها مثيراً للريبة والغموض.

وفي السياق أوضح الخبير المالي عبد الحميد عبد الرحيم بحسب سونا – أهمية الناقل الوطني مشيراً إلى أن أغلب شركات الطيران في العالم تعتمد على الشحن، مطالباً بقرار لإعادة حقوق الطيران وإعادة خدمات المناولة الأرضية في مطار الخرطوم والولايات وأن تمنح الشركة مؤقتاً إعفاءات ضريبية وجمركية.

وفي منحى آخر، قال الملاح الجوي أحمد عوض عبد الرحمن لابد من استعادة الطيران المدني من ناحية سلطة رقابية وإعادة النظر في الترخيص غير المطابق للمعايير الدولية وقال إن الملاحة العالمية تسجل عدد من الملاحظات بينها رداءة الاتصالات وعدم تقديم خدمة مراقبة وعدم تنفيذ الطرق الجوية وعدم التدريب للعاملين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)