الحكومة تسلم ردها لإعلان المبادئ بجوبا

سلم وفد الحكومة الذي يقود التفاوض مع حركات الكفاح المسلح في جوبا، مساء السبت، وفد الحركة الشعبية شمال التي يقودها عبد العزيز الحلو, ولجنة الوساطة من جنوب السودان، ورقتين تشملان رده على إعلان المبادئ.

وتحمل الورقة الأولى رد الوفد على مقترح إعلان المبادئ الذي قدمه وفد الحركة الشعبية شمال حول قضايا التفاوض، فيما تحمل الورقة الثانية تصور وفد الحكومة لعملية إدارة التفاوض حول مجمل ملفات الحوار.

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من جانبه، طلب وفد الحركة الشعبية شمال للمفاوضات أن يتم منحه مدة تتراوح ما بين يوم إلى يومين لدراسة محتوى الأوراق التى قدمها وفد الحكومة المفاوض.

ومن المتوقع بحسب الشروق – أن تعد الوساطة ورقة توافقية تعرض على اجتماع الوفدين الذي سيعقد يوم الإثنين، يتمخض عنها إعلان مبادئ شامل حول قضايا التفاوض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)