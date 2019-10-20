خبير يوصي بالاستفادة من التعدين لسد العجز

التاريخ: 19-أكتوبر-2019
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نصح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، بعدم الاعتماد على المجتمع الدولي بصورة كلية لإصلاح الاقتصاد.
وقال بحسب (سونا) ،”صحيح هناك مناخ إيجابي وهناك تحول في علاقات السودان ولكن لا يمكن أن يثمر هذا التحول في فترة وجيزة ونحتاج إلى مدة زمنية متوسطة وبعيدة للاستفادة من هذه العلاقات إقليمياً ودولياً.”
ودعا إلى تحرك الفريق الاقتصادي بأعلى المستويات مع المؤسسات الدولية والسعي بصورة سريعة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتباره مفتاح إصلاح الاقتصاد السوداني.
وبالمقابل قال الناير يجب أن لا ننتظر هذه الإجراءات وعلينا تحريك أدوات الداخل الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع التعدين الذي يمكن أن يستفاد منه في سد العجز واستقرار سعر صرف العملة الوطنية واستقرار أسعار السلع ، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن هناك 80% من الذهب مهدرة ولا يستفاد منها و تحتاج سياسات تتمثل في إنشاء بورصة َوالرقابة .
وأشار أيضاً إلى ضرورة تحريك قطاع المغتربين الذين لا يتم الاستفادة منه، ضمن منظومة إصلاح اقتصادي سريع تشمل القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والصادر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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