عاجل.. رئيس حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه من الحكومة

أعلن سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، مساء اليوم السبت، استقالة وزرائه من الحكومة.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي من معراب، إن التحديات، التي تواجهها البلاد غير مسبوقة.
كما أضاف جعجع: "لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين بمعالجة الأزمات"، مؤكداً: "لا ثقة لدينا بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات".
ووزراء حزب القوات هم: نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير الشرون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة، مي شدياق، ووزير العمل، كميل أبو سليمان.
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