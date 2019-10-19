فرنسا تطالب بريطانيا بتوضيح موقفها من "بريكست"

أجرى إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم السبت، ليطلب منه توضيح موقف بلاده حول خروجها من الاتحاد الأوروبي، حسبما أورد مصدر بقصر الإليزيه.
وقال المصدر لـ "رويترز"، مساء اليزك، إن ماكرون أصر في حديثه مع رئيس الحكومة البريطانية، على ضرورة توضيح فوري للموقف البريطاني إزاء الاتفاق، الذي تم التفاوض ووضع اللمسات الأخيرة عليه بشأن "بريكست".
وذكر المصدر نفسه، أن الرئيس الفرنسي أشار في حديثه مع جونسون إلى أن أي تأجيل جديد في هذا الموضوع "ليس في مصلحة أي طرف".
وفي وقت سابق من اليوم، قوض النواب البريطانيون خطط رئيس الوزراء بتصويت 322 منهم مقابل 306، لصالح قرار يقضي بإرجاء أي تصويت على الاتفاق حول "بريكست" إلى أن تكتمل الإجراءات القانونية المطلوبة لانسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي.
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