الساحة السودانية تشهد ميلاد حزب سياسي جديد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت الساحة السياسية السبت ميلاد حزب سياسي جديد اطلق عليه حركة المستقبل للإصلاح والتنمية. ودشن الحزب مؤتمره التمهيدي بالفندق الكبير وسط حضور متنوع من الشباب والقيادات الوسيطية. وجلس على منصة المؤتمر القيادي السابق بالمؤتمر الوطني المهندس قصي محجوب وبمعية رئيس معهد الائمة والدعاة ناجي مصطفي البدوي.

وقال ناجي في كلمته ان الحزب سيكون مفتوحا لكل السودانين وأن مرجعتيه هي التنمية والعدالة والإصلاح. وكشف ناجي البدوي عن رؤيته الحزب للمستقبل السودان التي تبنى على مغادرة جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية وأن هويتنا هي السودان. واعتبر البدوي انفصال الجنوب غير قانوني ويجب اعادته للسودان. المادة السابقة تصريحات مهمة لحمدوك وأبو بكر دمبلاب… المقالة القادمة العمومية والقاضية الفنية.. بقلم بابكر سلك

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