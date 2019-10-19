رسالة عاجلة من الرئيس اللبناني للشعب وسط تزايد الاحتجاجات

صرح ميشال عون، الرئيس اللبناني، مساء اليوم السبت، بأنه سيكون حلا مطمئنا للأزمة، التي تمر بها لبنان في هذه الايام، بعد اندلاع احتجاجات واسعة، في العديد من المدن اللبنانية، للاعتراض على إعلان الحكومة فرض ضرائب جديدة، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وكتب الرئيس اللبناني، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".