تعادل فريق أتليتكو مدريد مع ضيفه فالنسيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب واندا ميتروبوليتانو، وذلك في إطار الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم أتليتكو في الدقيقة 36 عن طريق دييجو كوستا من ضربة جزاء، وسجل دانيال باريخو هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 82، وتعرض لاعب فالنسيا لي كانج للطرد في الدقيقة 91، ليصبح رصيد أتليتكو مدريد 16 نقطة في المركز الرابع، وفالنسيا 13 نقطة في المركز السادس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعادل أتليتكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.