تعادل أتليتكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتقدم أتليتكو في الدقيقة 36 عن طريق دييجو كوستا من ضربة جزاء، وسجل دانيال باريخو هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 82، وتعرض لاعب فالنسيا لي كانج للطرد في الدقيقة 91، ليصبح رصيد أتليتكو مدريد 16 نقطة في المركز الرابع، وفالنسيا 13 نقطة في المركز السادس.
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