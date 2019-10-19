235 قتيلا بينهم 22 طفلا حصيلة العدوان التركي على سوريا

وقال جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة بشمال وشرق سوريا، إن عدد الجرحى يقرب من 677 مصابا، بحسب وكالة أنباء هاوار الكردية.
وأشار مصطفى في مؤتمر صحفي عقد بمدينة الحسكة، إلى أن جيش الاحتلال استهدف نقاطنا الطبية بمدينة سريه كانيه، وهذه النقاط هي الآن خارج الخدمة.
وأضاف: "مدينة سريه كانيه ما زالت محاصرة لليوم الخامس على التوالي، فالمدينة بأكملها محاصرة، ويوجد العشرات من الجرحى الموجودين داخل المستشفى وتوجد أعداد كبيرة من الشهداء تحت الأنقاض".
ومن جانبه، تحدث الرئيس المشترك لمكتب شؤون المنظمات بإقليم الجزيرة، خالد إبراهيم، مؤكدا أن هناك "كارثة إنسانية، حيث يوجد أكثر من 300 ألف شخص من المدن الحدودية خارج منازلهم، ففي مدينة الحسكة توجد 42 مدرسة ممتلئة بالسكان".
وأعلنت واشنطن وأنقرة، مساء الخميس الماضي، اتفاقهما على وقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرق سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به تركيا.
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