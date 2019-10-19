وافق البرلمان التايلاندي، على القراءة الأولى لمشروع الموازنة للعام المقبل بقيمة 3.2 تريليون بات (105 مليارات دولار) بالقراءة الأولى، حسبما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اليوم السبت.

وتعد تلك الموازنة هي الأولى بالنسبة لحكومة الائتلاف المدني الجديدة بقيادة قائد المجلس العسكري السابق، الجنرال برايوت تشان أوتشا.

وجرى تمرير مشروع الموازنة بموافقة 251 صوتًا مع امتناع 234 عضوًا برلمانيًا عن التصويت. ويحظى الائتلاف الحاكم، الذي يحتفظ بـ249 مقعدًا، بستة مقاعد فقط أعلى من عدد مقاعد المعارضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان التايلاندى يقر مشروع موازنة العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.