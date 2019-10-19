استكمال اجراءات إنشاء سلخانة جديدة في الدمازين

أعلن مصطفي محمد الفكي المدير التنفيذي المكلف لمحلية الدمازين بولاية النيل الازرق استلام المحلية لشهادة البحث الخاصة بموقع السلخانة الجديدة من وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية لانشاء سلخانة بمواصفات وشروط صحية .

Advertisements

وقال في تصريح بحسب سونا – إن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل حكومة الولاية ووزارة الصحة والمحلية لانهاء أزمة عدم وجود سلخانة بمواصفات واشتراطات صحية لضمان سلامة الذبيح ، وأضاف أن الموقع الجديد للسلخانة يقع جنوب مدينة الدمازين وجنوب شرق سوق الصادر وفي مساحة تبلغ ٢٠٠×١٥٠ مترا مربعا ووصف الفكي الموقع بالمميز لقربه من خطوط الكهرباء والامداد المائي.

وشرعت المحلية في استكمال الاجراءات والخطوات اللازمة بخصوص التمويل وكل ما من شأنه تسريع وتيرة العمل. وأعرب سيادته عن شكره وتقديره لكافة الشركاء والجهات ذات الصلة لوقفتهم القوية وحرصهم الكبير علي اهمية ايجاد سلخانة جديدة لإحكام الرقابة علي الذبيح وضبط الظواهر السالبة التي شهدتها المحلية في الفترة السابقة خاصة الذبيح الكيري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)