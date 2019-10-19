استئناف التفاوض بين الحكومة والشعبية جناح “الحلو”

بدأت يوم السبت، في فندق بريميد بعاصمة الجنوب جوبا، جلسة المفاوضات الثانية بين وفد الحكومة ووفد الحركة الشعبية شمال التي يقودها عبدالعزيز الحلو، ويترأس وفد السودان في الجلسة، عضو مجلس السيادة، الفريق ركن شمس الدين كباشي، بينما يرأس وفد الحركة أمينها العام عمار أمون.

وقدمت الحركة خلال الجلسة ورقة إعلان مبادئ للوفد الحكومى والوساطة حول المفاوضات، تشمل مجمل قضايا الحوار التي حددتها خارطة الطريق التي وقعها الطرفان والوساطة يوم الجمعة، وتحتوي على المسار السياسى والإنساني ومسار الترتيبات الأمنية.

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ويعكف الوفد الحكومى والوساطة على دراسة الورقة وتقديم رؤيتيهما حولها.

وتستضيف جوبا المفاوضات بين الحكومة السودانية من جهة، والجبهة الثورية و”الحركة الشعبية – شمال – جناح عبدالعزيز الحلو”، من جهة أخرى.

وكان رئيس لجنة الوساطة في محادثات السلام السودانية، مستشار رئيس جنوب السودان، توت قلواك، أعلن بحسب الشروق – عودة “الحركة الشعبية”، جناح عبدالعزيز الحلو، إلى طاولة التفاوض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)