بالفيديو : هتافات الثورة السودانية تردد مثل نشيد العلم في “طابور الصباح” وتفاعل جميل من الطلاب

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” وحصد ملايين الإعجابات , الفيديو يظهر طلبة إحدى مدارس الأساس بالسودان وهم يؤدون أغنية الثورة الشهيرة “عواليق نخليها” .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) انتشرت هذه الظاهرة كثيراً بين المدارس الحكومية حيث أنها تغرس في الأطفال حب الوطن والثورة , ونالت هذة النوعية من الفيديوهات إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومعظم الأسر السودانية .

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ووجد الفيديو الكثير من التعليقات الإيجابية , حيث علق أحدهم مطالباً بتعميم هذه النوعية من الأغاني في كافي المدارس وقال : (والله مفروض الأناشيد الوطنية دي يعملو ليها كتب ويدرسوها في حصص اسمها التربية الوطنية) .

وأضاف آخر : (تحية لكم ولأساتذتكم ياريت يشغلوها فى كل المدارس فيها كلام محفز للأجيال) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)