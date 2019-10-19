انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” وحصد ملايين الإعجابات , الفيديو يظهر طلبة إحدى مدارس الأساس بالسودان وهم يؤدون أغنية الثورة الشهيرة “عواليق نخليها” .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) انتشرت هذه الظاهرة كثيراً بين المدارس الحكومية حيث أنها تغرس في الأطفال حب الوطن والثورة , ونالت هذة النوعية من الفيديوهات إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومعظم الأسر السودانية .
ووجد الفيديو الكثير من التعليقات الإيجابية , حيث علق أحدهم مطالباً بتعميم هذه النوعية من الأغاني في كافي المدارس وقال : (والله مفروض الأناشيد الوطنية دي يعملو ليها كتب ويدرسوها في حصص اسمها التربية الوطنية) .
وأضاف آخر : (تحية لكم ولأساتذتكم ياريت يشغلوها فى كل المدارس فيها كلام محفز للأجيال) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : هتافات الثورة السودانية تردد مثل نشيد العلم في “طابور الصباح” وتفاعل جميل من الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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