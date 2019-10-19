“صغيرون” تبدي انزعاجها من برامج البكالريوس في الكليات التقانية

التاريخ: 19-أكتوبر-2019
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أبدت إنتصار صغيرون، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، انزعاجها الشديد من مسألة ودور برامج بكالريوس الكليات التقانية، مؤكدة أثناء زيارة لكلية نيالا التقانية أن هذه الكليات منوط بها تخريج طلاب في مجال الدبلوم التقني، حيث يمثله الكادر الوسيط الذي يقع عليه عبء مقدر وكبير في إحداث التنمية والتطور، مشددة على أن مضي مؤسسات التعليم التقني على ذات النهج السابق في تحول (معهد الكليات التكنولوجية) يمثل خللاً كبيراً في المسار التعليمي ويسبب ندرة الكوادر الوسيطة المدربة في المجالات الهندسية، وذلك لوجود برامج البكالريوس متوفرة في العديد من الجامعات الأخرى، داعية إلى البعد عن برامج التجسير الذي يسبب كثيراً من المشكلات، مؤكدة حرصها على الدبلوم فقط.
ووعدت الوزيرة بحسب (اليوم التالي) بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بربط التعليم العام والعالي على نسق واحد، مؤمنة بأن وزارتها عاكفة على دراسة كثير من الأوضاع التي تحتاج إلى معالجات وتغييرات جذرية، كتصحيح مسار في المرحلة المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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