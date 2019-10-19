“حميدتي” يتعهد بمعالجة أزمة السودانيين المقيمين في جوبا

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس السيادي، إنّ الحكومة ستعمل على معالجة مشكلات السودانيين المقيمين في دولة جنوب السودان، والمتعلّقة بالجوازات والإقامة بين البلدين. وخلال مخاطبته ميارم دارفور اللواتي أحضرن وجبة الإفطار للوفود السودانية المتفاوضة بجوبا، تعهّد حميدتي بحلّ الإشكالية، كاشفاً عن معالجة قضية “20” سودانياً محكوماً عليهم في قضايا مالية.

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وتحتضن عاصمة جنوب السودان، جوبا، في الوقت الراهن مباحثاتٍ بين الحكومة السودانية والحركات المسلّحة لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تسهم في تعزيز السلام بالبلاد.

وقال حميدتي بحسب (اليوم التالي) إنّهم سيعملون مع دولة جنوب السودان لتسهيل إجراءات وحركة تنقّل المواطنين بين البلدين لجهة أنّهما شعبُ واحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)