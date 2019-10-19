التاريخ: 19-أكتوبر-2019
55 مشاهدة
دعا نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، مجلس الوزراء للقيام بمهامه كاملة لتحقيق السلام الشامل، وأضاف: “رغم التمثيل الضعيف لمجلس الوزراء في التفاوض”، إلا أننا نؤكد على ضرورة القيام بكل مهامه، مؤكداً دعم الحزب لمجهودات السلام .
وقال برمة في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أمس، أن السلام يجب وضعه في مقدمة القضايا بمشاركة القوى السياسية وأهل المناطق المتأثرين من الحروب للوصول لنزع البندقية بالداخل والخارج وتسليمها والابتعاد عن الاتفاقات الثنائية؛ داعياً إلى ضرورة وجود كل الحركات للتوقيع على السلام الشامل بالبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الأمة القومي” يحذر من الاتفاقيات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.