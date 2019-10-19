“الأمة القومي” يحذر من الاتفاقيات الثنائية

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دعا نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، مجلس الوزراء للقيام بمهامه كاملة لتحقيق السلام الشامل، وأضاف: “رغم التمثيل الضعيف لمجلس الوزراء في التفاوض”، إلا أننا نؤكد على ضرورة القيام بكل مهامه، مؤكداً دعم الحزب لمجهودات السلام .

وقال برمة في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أمس، أن السلام يجب وضعه في مقدمة القضايا بمشاركة القوى السياسية وأهل المناطق المتأثرين من الحروب للوصول لنزع البندقية بالداخل والخارج وتسليمها والابتعاد عن الاتفاقات الثنائية؛ داعياً إلى ضرورة وجود كل الحركات للتوقيع على السلام الشامل بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)