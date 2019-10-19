الجمارك تحبط محاولة تهريب دقيق مدعوم ومواد بترولية

تمكنت إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا بهيئة الجمارك من إحباط محاولة تهريب كميات من جوالات الدقيق المدعوم في طريقها للتهريب إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى ضبط محاولة تهريب مايفوق ال(1000) جالون وقود (جازولين – بنزين) وإطارات سيارات، وجوالات بطاطس وكميات كبيرة من مستحضرات التجميل وكريمات غير مستوفية للإشتراطات الصحية.

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وأوضح العقيد صالح إدريس مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) بحسب (اليوم التالي) أن الضبطيات المختلفة نتاج عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات مكافحة التهريب لمحاربة الظاهرة، مبيناً ضبط عدد (278) جوال دقيق سعة (50) كيلو مدعوم حصة لعدد من الولايات حاول ضعاف النفوس تهريب الدقيق من المخازن بوسائل نقل صغيرة (تكتك) وتحميلها على عربة لوري ومن ثم تهريبها إلى خارج البلاد إلى دولة مجاورة.

وأضاف إدريس أنه في إطار عمليات الأطواف المتحركة تمكنت قواته من ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل وكريمات غير مستوفية للاشتراطات الصحية، وضبط خمس مركبات تحمل (107) جركانة وقود كبيرة مايعادل (1712) جالون وقود، بالإضافة إلى ضبط (78) جوال بطاطس.

وقال مدير المكافحة كسلا في ذات السياق تمكنت القوات من ضبط عربة بوكس تحمل إطارات سيارات (لساتك) بالقطاع الجنوبي لولاية كسلا في منطقة (أم جاموسة)، مؤكداً أن قوات إدارة مكافحة التهريب كسلا ذراع قوي يحمي الشريط الحدودي ويمنع كافة الحالات التهريبية من البضائع والسلع الإستراتيجية المدعومة من قبل الحكومة لرفاهية المواطن السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)