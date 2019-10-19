بالفيديو : “دسيس مان” موجود في ثورة لبنان بهتافاته الشهيرة

تجددت المظاهرات لليوم الثاني على التوالي في لبنان احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد وأثقلت كاهل المواطن اللبناني. وهتف آلاف المتظاهرين بشعارات معادية للحكومة التي فرضت عليهم ضرائب جديدة. Advertisements وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) رفع اللبنانيون شعارات الثورة السودانية الشهيرة “تسقط بس” و أيضاً لافتة كتب فيها “تحية إلى ثوار السودان” . وهتف المتظاهرون بهتافات دسبيس مان المشهورة أيضاً مثل هتاف ( الصبة هنا أم الصبة .. عطلة عطلة ام العطلة) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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