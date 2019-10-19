عبد الحي يوسف يرفض وساطات مسئولين ومعارف للصلح مع ولاء البوشي

قال رئيس حزب دولة القانون والتنمية، والقيادي بتيار نصرة الشريعة ودولة القانون د. محمد علي الجزولي، إن هناك وساطات من مسؤولين ومعارف تدخلوا لدى الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، للصلح بينه وبين وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي.

وقطع الجزولي في منشور له على صفحته بالفيسبوك، بحسب ما أوردته الصيحة الآن – عن رفض الشيخ عبد الحي يوسف، لهذه الوساطات وتمسكه بالحق القانوني.

يذكر أن الدكتور عبد الحي غادر البلاد أمس الأول في رحلة عمل قصيرة وأوكل فريقاً من المحامين لمقاضاة مطلقي الشائعات عنه.

وكان الشيخ د.عبد الحي يوسف، شرع في تدوين عريضه لدى المحكمة الدستورية لرفع حصانة وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ليتمكن من تحريك إجراءات قانونية ضدها لإشانة السمعة والتحريض وإثارة الكراهية والإرهاب والإخلال بالسلام العام حسبما أوردته العريضة كوقائع.

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وكانت ولاء البوشي، قد فتحت بلاغاً في الشيخ عبد الحي يوسف تتهمه بالإساءة إليها وإلى معتقداتها.

في الوقت الذي هدد فيه عبد الحي، بالإستعانة بكل ما كانت تنشره ولاء البوشي على حسابها بالفيسبوك، واصفاً كتاباتها بـ(نشر الكراهية والتحريض).

وسارعت ولاء البوشي بإغلاق حسابها على فيسبوك مبررة الخطوة بخوفها من اختراق قد تتعرض له.

وكان ناشطون قد تداولوا منشورات ومقاطع فيديو للوزيرة وجهت فيها إساءات كثيرة للشيخ عبد الحي يوسف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)