صادرات السودان لـ(9) أشهر تفوق المليار دولار

بلغت جملة صادرات البلاد خلال التسعة أشهر الماضية حوالي 1مليار و523مليون و 895 ألف دولار ، فيما أعدت الغرفة القومية للمصدرين برئاسة دكتور وجدي ميرغني مصفوفة للعقبات والحلول التي تواجه الصادرات السودانية .

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وشملت الصادرات الكركدى ، حب البطيخ ، البقوليات ، السنمكة ، الصمغ العربى ، القطن ، الفول السوداني، الخضر والفاكهة ، السمسم ، اللحوم والمواشى والإعلاف والذرة الرفيعة ،المعادن الأخرى (بخلاف الذهب) ، الصادرات الصناعية وتصدرت اللحوم والمواشي قائمة الصادرات يليه السمسم والصمغ العربي .

ووفق إحصائيات بنك السودان المركزي فإن صادرات السودان في العام 2018 بحسب موقع النيلين – بلغت 2مليار و069مليون و12الف دولار . وناقش اجتماع الخميس الذي ضم وزير الصناعة والتجارة مع غرفة المصدرين موقف الصادرات خلال الاعوام ٢٠١٨ -٢٠١٩ .بالإضافة لأبرز معوقات الصادرات السودانية ومقترحات الحلول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)