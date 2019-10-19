رئيس الحكومة اللبنانية السابق: ميشال عون يهمش الحكومة

أفاد فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، اليوم السبت، بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يهمش الحكومة ودور رئيس الوزراء سعد الحريري، مؤكدا على أن "المخرج هو بتغيير رئيس الجمهورية لأدائه والاعتراف بالخلل الحاصل".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية السابق "إن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، الذي اعتمد سياسة تهميش الحكومة ورئيسها، والمطلوب من رئيس الجمهورية احترام اتفاق الطائف والدستور".

وتابع السنيورة، "هناك ثقة منعدمة بين الشعب والمجتمع السياسي، ويجب إلغاء هيمنة الميليشيات والأحزاب على القرار الرسمي".

ويرى السنيورة أن استقالة الحكومة "لا تعني تغييرا حقيقيا كما يريده الناس بل يجب إلغاء سلطة حزب الله على الدولة، وحزب الله يمارس قبضة حديدية على لبنان والحكومة".

وتدفق آلاف المتظاهرين على شوارع لبنان، اليوم، في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية، التي يلقون عليها بمسؤولية دفع الاقتصاد صوب الهاوية.

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وأغلق محتجون في جنوب وشرق وشمال البلاد الطرق، وأحرقوا إطارات سيارات، ونظموا مسيرات في الشوارع على الرغم من انتشار مسلحين موالين لحركة أمل الشيعية، مدججين بأسلحة ثقيلة لإخافتهم.

وفي وسط العاصمة بيروت امتزج الغضب بأجواء احتفالية، وشارك محتجون من كل الأعمار في المظاهرات، ولوحوا بعلم بلادهم وهم يهتفون بشعارات الثورة أمام متاجر راقية ومصارف تحطمت واجهاتها في أعمال شغب شهدتها المنطقة الليلة الماضية.

وقال محمد عواضة (32 عاما) وهو عاطل عن العمل: "البلد يتجه نحو الانهيار الشامل في كل المجالات، هذا النظام فشل في قيادة لبنان ويجب إسقاطه".

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري أمهل، يوم أمس الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة للاتفاق على إصلاحات، من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.