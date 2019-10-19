اليمن تتفق مع صندوق "اوفيد" لعقد مباحثات لجدولة الديون

اتفقت الحكومة اليمنية وصندوق الـ"أوفيد" المنبثق من منظمة الأوبك، اليوم السبت، على عقد مباحثات بين الجانبين لجدولة ديون اليمن للصندوق.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن ذلك جاء خلال مباحثات وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج في واشنطن مع مدير عام الصندوق الدكتور عبدالحميد الخليفة على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولي.

وأبدى العوج حرص اليمن على تعزيز العلاقات مع صندوق الأوفيد، موكدا التزام الحكومة اليمنية بالتزاماتها للصندوق.

وأعرب عن تطلع اليمن للحصول على مزيد من الدعم لمشاريع التنمية من الصندوق بما يتناسب مع أولويات الحكومة بجانب المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها الصندوق.

و"أوفيد" مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في عام 1976 بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في "أوبك" وسائر البلدان النامية، إضافة إلى تقديم المساعدة للدول النامية.

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