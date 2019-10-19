"هواوى" تخطط لإنشاء أكاديمية تكنولوجية فى الإمارات

وزار ممثلو شركة "هواوي" حرم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، للتوقيع على الاتفاقية، والتقوا رئيس الجامعة البروفيسور حسن حمدان العلكيم.

وتُعد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة أول مؤسسة تعليمية في الإمارات تُوقع اتفاقية مع شركة "هواوي"، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية.

وتقدم الشركة حلولًا متكاملة في أربعة مجالات رئيسية تتضمن شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية.

وستقع الأكاديمية ضمن مركز "آيكونيت" في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة، الذي يتخصص في البحث والتعليم وحاضنة المشاريع والتدريب على التقنيات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وستوفر الأكاديمية تدريبًا وشهادات في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أمن الإنترنت والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

ويُشار إلى أن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة هي مؤسسة تعليم عالٍ غير ربحية ومملوكة لحكومة إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم الجامعة للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي أسلوبًا متكاملًا للتعليم الجامعي ومماثلًا لما هو معمول به في أمريكا الشمالية، مع تركيز كبير على الثقافة المحلية الاصيلة. وهي معتمدة من قبل وزارة التربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعتمدة أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل هيئة الجامعات التابعة للرابطة الجنوبية للجامعات والكليات والمدارس (SACSCOC) منذ ديسمبركانون الأول 2018.

وتقدم ما مجموعه 22 برنامجًا معتمدًا من برامج البكالوريوس والدراسات العليا عبر مجموعة واسعة من التخصصات.

Advertisements

وتُعدّ "هواوي" شركة صينية عملاقة متعددة الجنسيات لتكنولوجيا المعلومات تُنتج الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية ومعدات الاتصالات والشبكات.

وبموجب مذكرة تفاهم وُقِّعت مطلع عام 2019، ستتعاون كل من "هواوي" والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، في استخدام البرامج التدريبية بهدف نقل الخبرات والمعارف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الجامعة، من خلال أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وستتولى "هواوي" تزويد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ببرامج التدريب والشهادات المعتمدة من خلال الأكاديمية، وستوفر خدمة التدريب للحصول على شهادة مدرب معتمد من أكاديمية "هواوي" لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وبعثات دراسية للطلاب الموهوبين، إضافة إلى برنامج نقل المعارف للطلاب، وتوفير التدريب الداخلي لـ10 طلاب.

وبالمقابل، ستوفر الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة المرافق التعليمية لاستقبال معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما ستفتح المجال أمام أفراد هيئة التدريس، ليصبحوا مدربين معتمدين من أكاديمية هواوي.

وستقترح الجامعة دورة شهادات أكاديمية هواوي للمعلومات والشبكات المعتمدة (HAINA) كمقرر غير أكاديمي اختياري للطلاب، كما ستتواصل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مع القطاعات المحلية في مجال صناعة الشبكات، لتوفير التدريب على الشبكات من أكاديمية (HAINA) للمهنيين الآخرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء الإمارات، كما ستعمل الجامعة مع شركة هواوي لوضع جداول التدريب لتلبية احتياجات الطلاب.