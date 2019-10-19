جريزمان يعترف بحاجته إلى الوقت للتأقلم مع برشلونة

اعترف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، بأنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم بشكل أكبر مع الفريق الكتالوني.

وسجل جريزمان اليوم السبت الهدف الرابع له مع برشلونة والأول له بقميص الفريق خارج ملعب "كامب نو" حيث سجل أول أهداف الفريق في المباراة التي فاز فيها على مضيفه إيبار 3 صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد قدم اليوم أفضل عرض له مع برشلونة، قال جريزمان "ستكون هناك أيام أسوأ وكذلك أيام أفضل".

وأضاف "لقد انضممت مؤخرا (لصفوف برشلونة) والتأقلم مع الفريق سوف يستغرق وقتا".

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