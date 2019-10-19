آوسبورج يتعادل مع بايرن ميونيخ 2-2 بالدوري الألماني

تعادل فريق نادي آوسبورج مع ضيفه بايرن ميونيخ بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "في في كيه أرينا" ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق المهاجم ماركو ريشتر في الدقيقة الأولى من اللقاء، ثم أدرك المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل للبايرن في الدقيقة 14 وأحرز الجناح سيرج جنابري الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 49 لكن المهاجم الأيسلندي ألفريو فينبوجاسون تمكن من التعادل لآوسبورج في الدقيقة 91.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ بهذا التعادل إلى 15 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البوندسليجا، ورصيد آوسبورج إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي باقي مباريات الجولة التي لعبت في بنفس التوقيت، تغلب يونيون برلين على فرايبورج بثنائية نظيفة وفورتونا على ماينز بهدف نظيف، وتعادل بريمن مع هرتا برلين 1-1 ولايبزيج مع فولفسبورج بذات النتيجة.

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