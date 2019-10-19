اليمن تبحث دعمًا نمساويًا لبناء قدرات الأجهزة الأمنية ومحاربة الإرهاب

وأعرب نائب وزير الداخلية اليمني- خلال لقاء أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- عن تطلع اليمن للاستفادة من تجربة النمسا في مجال بناء قدرات الأجهزة الأمنية، وبما يساعد اليمن في مواجهة ظاهرة الإرهاب والحد من تهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة.
من جانبه أكد المسئول النمساوي اهتمام بلاده بتبادل المعلومات مع اليمن في مجالات الإرهاب والهجرة غير المشروعة، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية النمساوية ستعمل على دعوة وفد يمنى أمنى رفيع المستوى لزيارة النمسا لبحث كل أوجه التعاون الممكنة بين البلدين.
حضر اللقاء سفير اليمن لدى النمسا هيثم شجاع الدين، ونائب وزير الشئون القانونية أحمد المحروق، ومديرة دائرة التعاون الدولي بوزارة الداخلية النمساوية، باربرا شروتر.
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