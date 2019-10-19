دقلو يبشر بقرب إحلال السلام الشامل بالبلاد

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس وفد السودان لمفاوضات السلام مع حركات الكفاح المسلح التى يرعاها رئيس جمهورية جنوب السودان الرئيس سلفاكير ميارديت، موضحًا، أن الحوار الذى يجرى الآن فى مدينة جوبا بين الأطراف السودانية يسير بصورة جيدة نحو تحقيق السلام ، مشيرا إلى أن اللجان الفنية المنبثقة عن وفود التفاوض تبذل جهودا مضنية حول تفاصيل قضايا التفاوض.

وبشر خلال مخاطبته عددا من الصحفيين فى مقر مفاوضات السلام بفندق بريميد فى جوبا مساء اليوم ،بشر الشعب السودانى بقرب إحلال السلام فى البلاد.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد السودان لمفاوضات السلام إن الحوار بين الأطراف السودانية يمضى بصورة جيدة وأن الروح السائدة وسط أطراف التفاوض روح إيجابية، مشيرا إلى أن جميع أطراف التفاوض أعلنت عن رغبتها وتوفر الإرادة لديها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوى صفحة الحرب فى السودان.

وعبر الفريق أول محمد حمدان دقلو عن تفاؤله بخروج الجولة الحالية من المفاوضات التى تجرى بمدينة جوبا بنتائج جيدة، ستسعد الشعب السودانى والشعب فى جمهورية جنوب السودان نسبة لارتباط الأمن والاستقرار باستقرار وامن البلدين.

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وأعلن سيادته مشاركته فى استقبال الدكتور رياك مشار الذى قال انه سيصل إلى مدينة جوبا يوم غد السبت على رأس وفد كبير، موضحا أن لقائه ومشاركته فى استقبال الدكتور مشار يأتى من منطلق أن السودان هو الضامن لاتفاقية السلام التى وقعتها الأطراف فى دولة جنوب السودان فى الخرطوم فى وقت سابق.

وأوضح سيادته أن السلام فى جنوب السودان أصبح واقعا على الأرض، كاشفا عن وصول أكثر من ثلاثمائة جندى من قوات الدكتور مشار للتدريب مع اخوانهم فى إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية .

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ان القيادة فى كل من السودان ودولة جنوب السودان متفقة على المضى قدما فى طريق إحلال السلام الشامل فى البلدين.