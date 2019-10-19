وفد الحكومة يسلم رؤيته بشان المفاوضات للحركة والوساطة

سلم وفد الحكومة لانتقالية المفاوض اليوم " السبت"، رؤيته للحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو ولجنة الوساطة الجنوب سودانية، تتضمن ردا على ورقة "الشعبية" فيما تحمل الورقة الثانية رؤيته لملفات التفاوض. وطلبت الحركة الشعبية منحها يومان لدراسة محتوى الاوراق التي قدمها وفد الحكومة المفاوض. وستعد لجنة الوساطة ورقة توافقية تعرض على اجتماع الوفدين الذى سيعقد بعد غدا الاثنين، ليخرج بإعلان مبادئ شامل حول قضايا التفاوض.

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