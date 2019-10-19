ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن "عبدي" قوله: "عملنا ضد داعش مستمر، ودخل حيز التنفيذ مجددًا.. قمنا بتفعيل العمل العسكري ضد خلايا داعش في دير الزور، وقواتنا تعمل هناك مع قوات التحالف".
وشنت تركيا عملية عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا، الأسبوع الماضي، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من موقعين في المنطقة، في خطوة قوبلت بانتقاد دولي شديد.
وأثار الهجوم التركي القلق من أن يتسبب في هروب متشددي "داعش" من السجون التي يديرها الأكراد في شمال سوريا وإحياء التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر "قسد" تستأنف عملياتها ضد "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.