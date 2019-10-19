"قسد" تستأنف عملياتها ضد "داعش"

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، السبت، استئناف العمليات ضد خلايا تنظيم "داعش" في شرق سوريا، بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعد تجميدها جراء الهجوم التركي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن "عبدي" قوله: "عملنا ضد داعش مستمر، ودخل حيز التنفيذ مجددًا.. قمنا بتفعيل العمل العسكري ضد خلايا داعش في دير الزور، وقواتنا تعمل هناك مع قوات التحالف".

وشنت تركيا عملية عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا، الأسبوع الماضي، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من موقعين في المنطقة، في خطوة قوبلت بانتقاد دولي شديد.

وأثار الهجوم التركي القلق من أن يتسبب في هروب متشددي "داعش" من السجون التي يديرها الأكراد في شمال سوريا وإحياء التنظيم.