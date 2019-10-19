رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تؤيد اتفاق جونسون

أعربت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، عن تأييدها القوي للاتفاق الذي توصل إليه خليفتها بوريس جونسون بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت ماي خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس العموم البريطاني اليوم السبت، إن من يسعى إلى منع خروج البلاد بدون اتفاق، يجب أن يصوت لصالح الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع التكتل الأوروبي.

وأضافت السياسية المحافظة:" تصويت اليوم مهم"، وقالت إن هناك دَينًا للشعب البريطاني يجب الوفاء به، ويتمثل في إتمام عملية الخروج، وفقا لما كان الشعب قد وافق عليه بأغلبية بسيطة في استفتاء عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن هناك منافسة داخلية شرسة بين ماي وجونسون، وكان للأخير تأثير حاسم في إجبار ماي على الاستقالة من رئاسة الحكومة في يوليو الماضي.

وفي حال لم يتمكن جونسون من تمرير اتفاقه في الجلسة الطارئة اليوم، سيكون ملزما بحكم القانون بأن يتقدم بطلب لتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري.