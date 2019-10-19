وقالت ماي خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس العموم البريطاني اليوم السبت، إن من يسعى إلى منع خروج البلاد بدون اتفاق، يجب أن يصوت لصالح الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع التكتل الأوروبي.
وأضافت السياسية المحافظة:" تصويت اليوم مهم"، وقالت إن هناك دَينًا للشعب البريطاني يجب الوفاء به، ويتمثل في إتمام عملية الخروج، وفقا لما كان الشعب قد وافق عليه بأغلبية بسيطة في استفتاء عام 2016.
تجدر الإشارة إلى أن هناك منافسة داخلية شرسة بين ماي وجونسون، وكان للأخير تأثير حاسم في إجبار ماي على الاستقالة من رئاسة الحكومة في يوليو الماضي.
وفي حال لم يتمكن جونسون من تمرير اتفاقه في الجلسة الطارئة اليوم، سيكون ملزما بحكم القانون بأن يتقدم بطلب لتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تؤيد اتفاق جونسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.