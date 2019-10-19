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صادرات السودان للتسعة أشهر تفوق المليار دولار

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بلغت جملة صادرات البلاد خلال التسعة أشهر الماضية حوالي 1مليار  و523مليون و 895 ألف دولار ، فيما أعدت الغرفة القومية للمصدرين  برئاسة دكتور وجدي ميرغني مصفوفة للعقبات والحلول التي تواجه الصادرات السودانية.

 

وشملت الصادرات الكركدى، حب البطيخ، البقوليات ، السنمكة ، الصمغ العربى ، القطن ، الفول السوداني، الخضر والفاكهة ، السمسم ، اللحوم والمواشى   والأعلاف والذرة الرفيعة، المعادن الأخرى (بخلاف الذهب)، الصادرات الصناعية  وتصدرت اللحوم والمواشي قائمة الصادرات يليه السمسم والصمغ العربي.

 

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 ووفق إحصائيات بنك السودان المركزي فان صادرات السودان في العام 2018 بلغت 2مليار و069مليون و12الف دولار.

 

وناقش اجتماع الخميس الذي ضم وزير الصناعة والتجارة  مع غرفة المصدرين موقف الصادرات خلال الأعوام ٢٠١٨ -٢٠١٩، بالإضافة لأبرز معوقات الصادرات السودانية ومقترحات الحلول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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