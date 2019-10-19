صادرات السودان للتسعة أشهر تفوق المليار دولار

بلغت جملة صادرات البلاد خلال التسعة أشهر الماضية حوالي 1مليار و523مليون و 895 ألف دولار ، فيما أعدت الغرفة القومية للمصدرين برئاسة دكتور وجدي ميرغني مصفوفة للعقبات والحلول التي تواجه الصادرات السودانية.
وشملت الصادرات الكركدى، حب البطيخ، البقوليات ، السنمكة ، الصمغ العربى ، القطن ، الفول السوداني، الخضر والفاكهة ، السمسم ، اللحوم والمواشى والأعلاف والذرة الرفيعة، المعادن الأخرى (بخلاف الذهب)، الصادرات الصناعية وتصدرت اللحوم والمواشي قائمة الصادرات يليه السمسم والصمغ العربي.
ووفق إحصائيات بنك السودان المركزي فان صادرات السودان في العام 2018 بلغت 2مليار و069مليون و12الف دولار.
وناقش اجتماع الخميس الذي ضم وزير الصناعة والتجارة مع غرفة المصدرين موقف الصادرات خلال الأعوام ٢٠١٨ -٢٠١٩، بالإضافة لأبرز معوقات الصادرات السودانية ومقترحات الحلول.
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