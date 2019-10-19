تركيا تهدد باستئناف العملية العسكرية في سوريا حال فشل الهدنة

وأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، إن القوات التركية في شمال سوريا مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل تطبيق الهدنة، وقال: "مستعدون لاستئناف هجومنا شمال شرق سوريا إذا لم ينفذ وقف النار".
ووافقت تركيا، الخميس، على وقف هجومها في سوريا بهدف السماح للقوات الكردية بالانسحاب من "منطقة آمنة" كانت أنقرة تريد السيطرة عليها.
وأصدر مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، بيانا يتضمن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا وتعليق العملية العسكرية التركية خلال 5 أيام.
وبحسب البيان التركي الأمريكي المشترك، الصادر في 13 بندًا، فإن الولايات المتحدة ستلغي العقوبات التي كانت ستفرضها على تركيا على خلفية العملية العسكرية.
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