الهيئة تؤكد استمرار صيانة الطرق على مدار اليوم بالخرطوم

التاريخ: 19-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أكّدت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم، استئناف واستمرار صيانة الطرق ليلاً ونهاراً بمحليات الولاية، ونوّهت إلى أهميتها في تحسين انسياب الحركة وفك الاختناقات المُرورية. وأعلنت الهيئة بحسب صحيفة (الصيحة)أنّ وحدات صيانة الطرق التابعة للهيئة استأنفت أمس استخدام أكثر من (500) طن خلطة أسفلتية تمت بشوارع: “سليمان كشة والطابية والجمهورية” بمحلية الخرطوم، إلى جانب مدخل موقف “الشقلة – صالحة” بسوق أم درمان وشارع كرري بمحلية أم درمان، إضافةً إلى أعمال مداخل موقف المحطة الوسطى وشارع كسلا مدخل موقف الحاج يوسف بمحلية بحري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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