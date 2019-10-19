أسعار اللحوم تشهد ارتفاعاً بالأسواق عقب توقف الصادر

التاريخ: 19-أكتوبر-2019
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كشفت جولة الصيحة بالأسواق عن ارتفاع أسعار اللحوم بصورة كبيرة، واستبعد التجار أن تشهد الأسعار انخفاضاً بسبب توقف الصادر، وقال التاجر نور الدين النور للصيحة إن أسعار اللحوم شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا حيث تراوح سعر كيلو العجالي بين 225_230 جنيها، وكيلو البقري بين 240_245 جنيها أما العجالي اللبن فتراوح بين 240_250 جنيهاً لافتاً الى أن سعر كيلو الكبدة بلغ 350 جنيهاً وكيلو المفروم 400 جنيها و كيلو الضأن بالجملة 460 جنيه والقطاعي 500 جنيه، وأضاف لا أتوقع نزول الأسعار خلال الأيام القادمة بسبب توقف صادر الضأن للسعودية وصادر الأبقار لمصر في زيادة وليس نقصاناً وكان له الأثر الواضح على السوق خاصة وـن المواطن السوداني يعتمد على لحوم الأبقار.
وقال بحسب صحيفة(الصيحة) أنه خلال موسم الخريف في كل عام تشهد الأسعار انخفاضا ملحوظاً ولكن هذا العام لم تشهد نزولاً بل زيادة بصورة كبيرة وأرجع الأسباب لقلة الإنتاج بالولايات بجانب ارتفاع حجم الصادر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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