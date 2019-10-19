التاريخ: 19-أكتوبر-2019
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قال خطيب مسجد خاتم المرسلين عبد المحمود يوسف إن حكومة الفترة الانتقالية دعت إلى إلغاء كل ما يمت للشريعة الإسلامية ببرنامجها الإسعافي، واصفاً إياها بـ”الهشة”، وأنه لا يرجى منها شيئاً في حل أزمات الناس، وأشار عبد المحمود خلال خطبة أمس الجمعة إلى أن هناك جهات سرقت ثورة الشعب السوداني، ملمحاً إلى أن أحزاباً يسارية فاسدة غريبة عن السواد الأعظم من الشعب السوداني عملت على سرقة ثورته، وأضاف: هذه الأحزاب تروج إلى أن الشعب السوداني انتفض ضد الدين لا رفضاً للظلم والجوع والفساد.
وأقر الداعية عبد المحمود بحسب صحيفة الدار، بأن البرنامج الإسعافي الذي أطلقته الحكومة الانتقالية لا يلزمهم، لافتاً إلى أن هناك أناس لا ينظرون إلى الواقع بعين العقل، مطالباً بتوحيد الكلمة من أجل الوطن، وأردف: امسكوا هؤلاء المسفهاء الذين يطلقون التصريحات ولا يعرفون العواقب، فالشعب السوداني لن يصمت حال أي اتجاه لإسقاط حكم الله.
وتابع: تسقط الإنقاذ والبشير وكل علمانية بغيضة، لكن لن تسقط (لا إله إلا الله)، ولا نريد فتنة ولكن إذا ذهبتم في طريقكم هذا فنحن لكم بالمرصاد.. وأكد عبد المحمود يوسف أن عبد الحي يوسف لا ينتمي إلى أي حزب معين، مشيراً إلى أن من يهاجمونه حالياً لا يعرفون أنه دافع من منبره عن قضايا الشعب وإنكار المنكر على الحكومات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر داعية إسلامي: الحكومة الانتقالية “هشة”.. برنامجها الإسعافي لا يلزمنا وتسقط كل الحكومات ويبقى دين الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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