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شاب  يخدع مواطن ويستولي على امواله

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 19-أكتوبر-2019

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شاب  يخدع مواطن ويستولي على امواله

 

اتهمت محكمة جنايات الخرطوم شمال شابا بالاحتيال على آخر واستيلائه على مبلغ “250” ألف جنيه.

 

 

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وقال قاضي المحكمة حامد صالح، في حيثيات قراره ان المتهم قام بخداع الشاكي واستولى منه على مبلغ “250” ألف جنيه موهاً اياه بعمل اجراءات جمارك العربة الخاصة به، وقد حقق بذلك مكسباً غير مشروع لنفسه وسبب خسارة للشاكي، وبذلك يكون قد خالف نص المادة “178” من القانون الجنائي المتعلق بالاحتيال.

 

 

 

وفي ذات السياق رد المتهم على ما نسب اليه من اتهام بانه غير مذنب، وذكر محامي الدفاع  بحسب المجهر، بانه موكله لم يكن مذنبا وانه لم يخضع الشاكي وليست لديه صلة باجراءات جمارك العربة ولم يعد الشاكي بذلك وانما استلم المبلغ بغرض تسليمه لشخص آخر لدينا بينة على ذلك، وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع قضية الدفاع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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