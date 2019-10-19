بالفيديو:بعد إعدامه قبل أكثر من 30عاما .. معرض الكتاب يعيد الحياة لمحمود محمد طه والسعودية تبتهج

أعادت النسخة الخامسة عشر لمعرض الكتاب بالسودان – أعادت الحياة للمفكر السوداني الكبير محمود محمد طه الذي تم اعدامه ابان العهد المايوي بعد وجهت له تهمة الردة حيث خصص له جانبا لنشر كتبه ومنشوراته الشيئ الذي أعاد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعترض ومنتقد .

المشرفون على المعرض قد أكدوا على عدم وضع قيود على المشاركة في المعرض حيث قال احد القائمين على تنظيم الفعالية من قبل وزارة الثقافة لقناة الغد العربية:(الحرية الفكرية متاحة والحربة السياسية متاحة كل الكتب التي تتناول القضايا الفكرية والقضايا السياسية متاحة للجميع).

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في الوقت الذي اعربت بعض دور النشر العربية عن سعادتها بالمشاركة لاول مرة بعد الاطاحة بالنظام البائد حيث ذكر الاستاذ صالح زمنان مدير مركز الشئون الثقافية مركز البحوث والتواصل المعرفي بالسعودية معلقا على المشاركة :(نشارك للمرة الاولى في معرض الخرطوم الدولي للكتاب ولا شك إحدى تداعيات مشاركتنا هي احتفالا وابتهاجا مع اخوننا في السودان بهذا العهد الزاهر والعهد الجديد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)