ابن رجل اعمال في قبضة الشرطة بعد اطلاق نار كثيف

التاريخ: 19-أكتوبر-2019
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تمكنت شرطة الخرطوم من القبض على ابن رجل اعمال مشهور بعد اطلاق نار كثيف من بندقية كلاشنكوف مما تسبب في ترويع المواطنين، وذلك عبر نافذة شقته بضاحية الرياض بالخرطوم.
وبحسب مصدر ان الشاب كان قد اطلق اعيرة نارية كثيفة بعد اختلاف احد الاشخاص حول مبالغ عملة، وفور وقوع الاحداث تم الاتصال بالشرطة التي سارعت الى موقع الحادث واوقفت ابن رجل الاعمال، عند اخراجه استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنينالذين حاصروا البناية.
وكشفت مصادر بحسب المجهر ان المتهم هو ابن رجل الاعمال الذي سبق وان تم اتهامه بقتل فتاة بعد رميها من شقته بذات البناية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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