اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ابن رجل اعمال في قبضة الشرطة بعد اطلاق نار كثيف

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 19-أكتوبر-2019

180 مشاهدة

ابن رجل اعمال في قبضة الشرطة بعد اطلاق نار كثيف

 

تمكنت شرطة الخرطوم من القبض على ابن رجل اعمال مشهور بعد اطلاق نار كثيف من بندقية كلاشنكوف مما تسبب في ترويع المواطنين، وذلك عبر نافذة شقته بضاحية الرياض بالخرطوم.

 

 

 

وبحسب مصدر ان الشاب كان قد اطلق اعيرة نارية كثيفة بعد اختلاف احد الاشخاص حول مبالغ عملة، وفور وقوع الاحداث تم الاتصال بالشرطة التي سارعت الى موقع الحادث واوقفت ابن رجل الاعمال، عند اخراجه استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنينالذين حاصروا البناية.

Advertisements

 

 

 

وكشفت مصادر بحسب المجهر ان المتهم هو ابن رجل الاعمال الذي سبق وان تم اتهامه بقتل فتاة بعد رميها من شقته بذات البناية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابن رجل اعمال في قبضة الشرطة بعد اطلاق نار كثيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا