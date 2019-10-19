المهدي يحذر من مخططات النظام السابق لتقويض الحكومة الانتقالية

حذر حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، من مخططات تحيكها قوى النظام السابق لاستغلال المسيرة المليونية في 21 من أكتوبر الجاري لإثارة البلبلة والفوضى لتقويض الحكومة الانتقالية.

وأعلن في بيان اليوم "السبت" رفضه الدعوة، وناشد الشعب السوداني بعدم الخروج إلى الشوارع لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والفوضى.

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وقال أن الواجب الوطني يدعو جميع السودانيين لحماية الحكومة الانتقالية في البلاد، التي جاءت بثورة شعبية أسقطت نظام المخلوع عمر البشير.

وشدد (الأمة) على أن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الجسم المعني باتخاذ القرار حول البرامج الجماهيرية.