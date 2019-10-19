عضو مجلس السيادة ووزير الثقافة يشرفان معرض صور الثورة

تشرف عضو مجلس السيادة الأستاذة عائشة موسي ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح في السابعة من مساء اليوم بفندق كورنثيا حفل إفتتاح معرض صور النساء في الثورة السودانية. ويحمل الحفل عنوان: "لا شّيْءَ عنّا دُونّنّا"، و تنظمه المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة).

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