الخليج يستحوذ على 15% من صناعة البلاستيك فى العالم

كشف معرض "كيه" الدولي، أكبر معرض للبلاستيك بالعالم، أن دول الخليج العربية تعد لاعبًا رئيسيًا في مجال المنتجات البلاستيكية بالعالم، ويمثل حجم إنتاجها من البلاستيك 15% من حجم الإنتاج العالمي.

وأعلن مشاركون في المعرض، المنعقد حاليًا في مدينة "دوسلدورف" الألمانية، أن دول الخليج العربية تنتج ما يزيد على 30 مليون طن من البلاستيك سنويًا، وسيرتفع الإنتاج بحلول العام المقبل إلى 34 مليون طن سنويًا.

وتوقعت دراسة عُرضت بالمعرض أن تنمو صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 5 و6 بالمئة في المتوسط خلال العقد المقبل.

وذكرت دراسة للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات أن 85% من إنتاج دول الخليج من البلاستيك يُصدّر للخارج، لافتة إلى أن قطاع إنتاج البلاستيك قطاع صناعي واعد بدول الخليج، يحقق أرباحًا بمليارات الدولارات، ويوظف 160 ألف شخص.

وتشارك الإمارات والسعودية والكويت ومصر ولبنان في معرض "كيه" الدولي، الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي ويستمر حتى يوم 23 أكتوبر الجاري، ويجمع 2200 شركة عالمية ورائدة في إنتاج البلاستيك من 165 دولة على مستوى العالم، لعرض منتجاتها وعملياتها، على مساحة 178 ألف متر مربع.

وقالت بترا كالمان، مدير وحدة البلاستيك والمطاط في شركة "ميسي دوسلدورف" المنظمة للمعرض، إن المعرض يستقطب ما يزيد على 40 ألف زائر يوميًا، للتعرف على أحدث الآلات المصنعة للبلاستيك، والتعرف على مستجدات هذه الصناعة عالميا.