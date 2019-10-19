بهذه الكلمات.. أحمد مكي ينعى والده

نعى المطرب والفنان أحمد مكي والده، والذي رحل عن عالمنا، مساء أمس، في مقر إقامته بالإمارات، ومن المقرر أن يدفن هناك.

ونشر "مكي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا نعى فيه والده وتضمن آية قرآنية، وعلق عليه قائلا: "اللهم ارحم والدي وأدخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم نسألكم الدعاء له".

وكانت الفنانة إيناس مكي، شقيقة النجم أحمد مكي، قد أعلنت عن وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.

وكتبت إيناس مكي منشورًا، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي، مكي بده.. ربنا يرحمه ويحسن إليه ويستقبله برحمته وكرمه".