ونشر "مكي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا نعى فيه والده وتضمن آية قرآنية، وعلق عليه قائلا: "اللهم ارحم والدي وأدخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم نسألكم الدعاء له".
وكانت الفنانة إيناس مكي، شقيقة النجم أحمد مكي، قد أعلنت عن وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.
وكتبت إيناس مكي منشورًا، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي، مكي بده.. ربنا يرحمه ويحسن إليه ويستقبله برحمته وكرمه".
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. أحمد مكي ينعى والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.