السر الحقيقي وراء لقاء زيدان وبول بوجبا في دبي

التقى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بمواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في دبي وسط تكهنات لإقناعه بالانضمام للنادي الملكي.
أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لقاء زيدان بوجبا في دبي كان وديًا لكن المدرب الفرنسي قام بمهاتفته بعد اللقاء من أجل إخباره أنه لا يزال هدفاً أول له في الميركاتو الشتوي لتد إذ أن الفرنسي يصر على الظفر بلاعب مانشستر يونايتد خلال الميركاتو المقبل.
ويتمسك زين الدين زيدان بضم بول بوجبا رغم الانتقادات الموجهة إليه أنه لا يمتلك خبرة كافية للعب في الدوري الإسباني.
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