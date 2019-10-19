ترامب يعتزم رفع دعوى قضائية ضد "سي إن إن"

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية ضد "سي إن إن"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قناة CNN باتخاذ إجراءات قانونية بسبب التغطية غير العادلة التي لا أساس لها وغير الأخلاقية وغير القانونية لأنشطته. أرسل محامي رئيس البيت الأبيض، تشارلز هاردر، رسالة إلى رئيس شركة التلفزيون جيفري زوكر.

ونشرت قناة "فوكس نيوز" نص الوثيقة. يؤكد محامي ترامب أن الرئيس لم يتعرض أبدًا في تاريخ الولايات المتحدة لمثل هذا "الكم من الهجمات فيما يسمى بالأخبار السائدة كما هو الحال في الوضع الحالي".

أعلن هاردر أن الرئيس يعتزم رفع دعوى من أجل استرداد الأضرار إلى أقصى حد ممكن بموجب القانون. وطلب المحامي من إدارة شركة التلفزيون الاتصال من أجل مناقشة الطرق الممكنة لحل هذه المشكلة.

وعلقت CNN على الرسالة، واصفة إياها بأنها "محاولة يائسة للإعلان لا تستحق أي إجابة".

في وقت سابق، اشتكى ترامب من سوء تعامل وسائل الإعلام الأمريكية معه. كان رئيس الدولة على يقين من أن الصحفيين، عند تغطية أنشطة إدارته، يقومون بتزوير المعلومات.

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وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم ترشيح نائب وزير الطاقة دان برويليت ليحل محل وزير الطاقة ريك بيري الذي أعلن نيته للاستقالة.

وذكر ترامب، في تغريدة له على منصة (تويتر)، أن "دان له تجربة احترافية لا مثيل لها في قطاع الطاقة، وليس لدي أدنى شك في أنه سيقوم بعمل رائع".

وأعلن ريك بيري الخميس عزمه ترك منصبه في وقت لاحق هذا العام، وقد أبلغ ترامب بهذا، وهو ما يأتي بعد تردد بشأن علاقته بقضية مثيرة للجدل حول علاقات أوكرانيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويشغل برويليت المرتبة الثانية في وزارة الطاقة الأمريكية منذ أغسطس 2017، وقبل أن يعمل في إدارة ترامب، كان قد شغل منصب النائب الأول لرئيس هيئة الخدمات المالية للجيش الأمريكي، كما كان نائبا لرئيس شركة فورد للسيارات.

وشغل برويليت منصب كبير مسئولي لجنة مجلس النواب الأمريكي للطاقة والتجارة، وهو أيضًا من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي.

وأعرب ترامب عن إشادته بريك بيري وشكره له على "المهمة المتميزة التي قام بها، مشيرا إلى أن بيري شارك في اختيار خليفته.